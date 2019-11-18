أين تختفي المخلفات؟... آلية عمل مرحاض الطائرة (فيديو)

تتسع الطائرات المدنية لعدد كبير من الأشخاص، لذلك لا بد من وجود مرحاض على متنها، وعادة ما يكون هناك أكثر من واحد، ويعتمد مكان تواجدها على التصميم الداخلي للمقصورة.

ومن أجل التخلص من محتويات المرحاض، طور المهندسون أنظمة لإزالة كل شيئ، وتختلف هذه الأنظمة من طائرة إلى أخرى، هنا سنتحدث عن آلية عمل المرحاض على متن الطائرة وأين يتم تصريف المخلفات.

آلية عمل المراحيض في الطائرات

تمتلك الطائرات الحديثة مراحيض حيوية، كما يوجد خزانات صرف صحي يتم تجمبع المخلفات داخلها، فعلى سبيل المثال، الطائرة من طراز "آيرباص أي 320" تمتلك خزانا يتسع لـ170 لترا من المخلفات، بينما الطائرة من طراز "تو 145" تمتلم خزانان سعة أحدهما 115 لترا والآخر 280 لترا.

يتم تعبئة الخزانات خلال الرحلة، يبنما يتم التخلص منها وتبديلها أثناء الوصول.

كما يتم إضافة مواد كيميائية إلى الخزانات أو أكياس خاصة لتحييد الروائح الكريهة التي يمكن أن تصدر منها.

بالإضافة إلى أن مبدأ عمل التصريف يختلف من طائرة إلى أخرى، ولكن في أغلبية الطائرات يتم شفط المخلفات بواسطة تيار قوي من الهواء، لذلك يتم سماع الصوت القوي عند التصريف.

بينما يتم التصريف في طائرات أخرى عبر الماء، حيث يتم تعبئة خزان خاص لذلك قبل الإقلاع، وبعد الإقلاع يتم توصيل الماء إلى المرحاض عبر أنابيب خاصة وتحت ضغط يولده ضاغعط هواء خاص.

وعندما تحط الطائرة، تقترب منها سيارة مخصصة مزودة بخرطوم يتم وصله إلى خزان الصرف الصحي ويشفط كل ما يحتويه من مخلفات، وفي حال بقاء أي مخلفات داخل الخزان يتم تنظيفها كليا قبل الرحلة التالية.

الأمان والسلامة أثناء استخدام مرحاض الطائرة

في حال الحديث عن كيفية الاستخدام الصحيح لمرحاض الطائرة، فإن أحد القواعد الأساسية هي عدم التدخين داخله، حيث يمكن أن يفعل الانذار ضد الحرائق.

يمكنك الدخول إلى مرحاض الطائرة بمجرد سحب المقبض، وفي حال كان شريط المقبض أحر، فإن ذلك يعني أنه يوجد شخص آخر بالداخل، بينما لو كان الشريط أخضر، فيمكنك الدخول.

عندما تكون الطائرة في مرحلة الإقلاع أو الهبوط، يفضل عدم استخدام المرحاض، والأفضل البقاء في مكانك. اذهب إلى المرحاض قبل 10 دقائق من تقديم الطعام أو بعد 15 دقيقة لتجنب الانتظار.