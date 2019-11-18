السيارة الراقصة من "تسلا"... فيديو

تحاول شركة "تسلا" الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية التفرد من خلال طرح أفكار وتقنيات جديدة على سياراتها.

ووضعت الشركة في سيارتها من طراز "Tesla Model X" ميزة تتيح للمالك وضع السيارة في حالة الرقص على أنغام أوركسترا "ترانس سيبيريا" مع عرض خفيف تستخدم فيه السيارة ميزاتها المختلفة.

وتقوم السيارة مع بداية العرض باستخدام الموسيقى بالتناغم مع إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية، لتقوم بعدها بفتح الأبواب الجانبية الخلفية التي تتميز بها باتجاه الأعلى بحركة تشبه حركة أجنحة الطير.

وحازت السيارة "الراقصة" على إعجاب الكثير من هواة القيادة والسيارات، واستخدمتها الشركة كوسيلة لدخول السوق بشكل أقوى العام السابق، بحسب موقع "كوليشيون بروس"

وتأسست الشركة الأمريكية تسلا موتورز في عام 2003، ويقع مركزها في مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية. وبالإضافة إلى السيارات الكهربائية، تصنع الشركة المدخرات والمحركات الكهربائية باستخدام تكنولوجيا خاصة بها، وتبيعها لشركات السيارات الأخرى، بما فيها تويوتا وديملر.