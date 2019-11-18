بعد رقصه فوق السحاب... استعدادات محمد رمضان لـ"أقوى حفل عربي" في الرياض

يبدأ الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الاثنين، بروفات الاستعداد لأول حفل غنائي له في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار منظم الحفل، نبيل السويسي، إلى أن "الحفل من إنتاج شركة روتانا، ويتولى المسؤولية فريق الإدارة بها بقيادة سالم الهندي، وسعيد إمام، وأسامة رشدي، وبدأنا، السبت الماضي، في بناء المسرح الخاص به مع فريق عمل سعودي" بحسب تصريحاته لموقع "مصراوي".

وأضاف: "للمرة الثانية على التوالي بعد حفل الساحل الشمالي، تتولى مصممة الملابس نهال المصري تصميم الملابس، والتي من المقرر أن تكون مختلفة تماما، وكذلك الاستعراضات التي يقدمها الفنان محمد رمضان بشكل جديد، ونقوم حاليا باستكمال استعداداتنا لتقديم أقوى حفل عربي، وذلك تحت إشراف المنتج محمد محسن جابر الذي يتولى الإشراف فنيا على كل الحفلات التي نقدمها".

وكان محمد رمضان شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، فيديو له أثناء تواجده في الطائرة، متجها إلى السعودية، كتب: "في طريقي للبلد الغالي السعودية".

كما شارك "رمضان" فيديو آخر له من الطائرة وهو يرقص على أنغام أغنيته "نمبر وان"، وقال ممازحا جمهوره: "إحساس مختلف الرقص فوق السحاب، سماعات الطيارة أقوى من سماعات بيتي".

ويقام حفل محمد رمضان بالسعودية، الخميس الموافق 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض والذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

ويعد حفل السعودية هو الأول الذي يحييه محمد رمضان خارج مصر، بعد إحيائه حفلين؛ كان الأول في ساحة مسرح المنارة، بينما كان الحفل الثاني بالساحل الشمالي.