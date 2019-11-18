شركة "فورد" تطلق سيارة جيب كهربائية... فيديو

أطلقت شركة فورد، اليوم الإثنين، الإصدار الأول من سيارتها "موستانغ ماخ إي" التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل.

وتأتي سيارة فورد "Mustang Mach-E " مع خيارين لبطارية "الليثيوم أيون" بمدى زمني قياسي والمدى الطويل.

ويستخدم الإصدار القياسي، حزمة من خلايا بقدرة 75.7 كيلووات في الساعة و288 خلية، ويرسل الطاقة إلى المحرك الخلفي الكبير.

أما خيار النطاق الطويل فيأتي بحزمة بطارية أكبر تقدر بـ 8.8 كيلوواط في الساعة مع 376 خلية، وترسل الطاقة لمحركين أمامي وخلفي، ما يعطيها ميزة الدفع الرباعي ويمنح سيارة "موستانج ماخ- "E نطاقا أقصى يصل إلى 300 ميلا لكل شحنة وتعطي قوة 459 حصانا.

يبدأ سعر السيارة من 44 ألف دولار أمريكي، وتأتي بأربعة أبواب، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم خلال 4 ثواني وتقطع مسافة 482 كم بشحنة واحة فقط، بحسب موقع "موتور 1".