"تالين" السينمائي يفتتح دورته الـ23 بـ"آدم" المغربي.. وساويرس يقدم شعلة المهرجان

شهد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، حفل افتتاح مهرجان "تالين بلاك نايتس" السينمائي الذي تُقام فعالياته في الفترة ما بين 15 نوفمبر/تشرين الثاني و1 ديسمبر/كانون الأول في إستونيا.

وبحسب بيان لمهرجان الجونة السينمائي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، جاءت مشاركة الملياردير المصري في "تالين" ضمن بروتوكول تعاون بين مهرجان الجونة – الذي أسسه ساويرس - مع مهرجان "تالين بلاك نايتس" السينمائي في دورته الـ23.

ويتضمن التعاون استضافة أضخم برنامج عربي استعادي في القارة الأوروبية في مدينة إستونيا حيث يُقام مهرجان تالين.

قدم ساويرس خلال حفل الافتتاح شعلة المهرجان - والتي تُمنح لصناع البرامج الاستعادية - لرئيسة ومؤسسة مهرجان تالين تينا لوك ترامبرغ التي ستمنحها بدورها لممثل دولة الضيف في السنة القادمة في حفل ختام المهرجان.

وعبر ساويرس عن سعادته بالتواجد لأول مرة في دولة إستونيا ومهرجان تالين. كما أشاد بالتعاون المشترك بين المهرجانين، وأنه سعيد لوجود هذا الدعم للسينما العربية من مهرجان تالين ومن المهرجانات الأخرى التي يتعاون معها مهرجان الجونة من أجل دعم السينما العربية.

Attending Opening night at “ Black nights” Film Festival in Tallin Estonia pic.twitter.com/AUjW5e2QbE — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 14, 2019

كما أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركته بتقديم برنامج استعادي للسينما العربية عنوانه "نظرة على السينما العربية"، والذي يعرض فيه مهرجان تالين 14 فيلمًا عربيًا تضم أفضل النتاجات السينمائية العربية في العقد الماضي التي لا يجب تفويتها، وقام ببرمجة هذا البرنامج مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي لغرض تعزيز مكانة السينما العربية خاصة خارج العالم العربي.

يشمل البرنامج 6 أفلام من إنتاج عام 2019، حيث يفتتح مهرجان تالين فيلم "آدم" لمريم توزاني، و"بغداد في خيالي" لسمير و"بابيشا" لمونية مدور و"الكهف" لفراس فياض و"حديث عن الأشجار" لصهيب قسم الباري الذي فاز بنجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، إضافة إلى الفيلم الفائز بنجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي؛ "ستموت في العشرين" لأمجد أبو العلاء.

ومن السنوات السابقة يتضمن البرنامج فيلم فوزي بن السعيدي "بيع الموت" (2011) وثالث أفلام المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد "عمر" (2013) و"الأوديسا العراقية" (2014) لسمير، إضافة إلى "ذيب" (2014) لناجي أبو نوار و"نحبك هادي" لمحمد بن عطية و"على حلة عيني" (2016) لـليلي أبو زيد وفيلم "بركة يقابل بركة" (2016) للمخرج السعودي محمود صباغ، وأخيرًا فيلم "التقارير حول سارة وسليم" (2018) لمخرجه مؤيد عليان.

15 years old. Son of a priest. HIV positive.



Here’s our first trailer of #Kalel15, the latest film from director @junrobleslana. Produced by The Ideafirst Company, Octobertrain Films and Cignal entertainment.



Talinn Black Nights Film Festival - Main Competition #PÖFF23 pic.twitter.com/Ux9iMb8wT9 — elijah (@elijahcanlas_) October 25, 2019

ومن جهتها قالت مديرة ومؤسسة مهرجان "تالين بلاك نايتس" تينا لوك ترامبورغ: "إنه لشرف كبير لنا أن نفتتح دورتنا الـ23 من المهرجان بتركيز خاص على السينما العربية. نعتبر تعاوننا مع مهرجان الجونة تعاونًا فعالًا ونشكر فريقه على كل الدعم الذي قدموه لنا! كما نود أن نشكر انتشال التميمي على البرنامج المميز الذي قام ببرمجته لنا، والذي يتيح الفرصة لجماهيرنا لاستكشاف الجوانب المثيرة والمتنوعة من عالم السينما العربية. نسعى لاستكمال تعاوننا في المستقبل آملين في جعل مهرجاننا جسرًا لصناعة السينما العربية في منطقتنا وما عداها".

ومن جهته أكد مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي عن سعادته بهذا التعاون قائلًا "إن مهرجان الجونة السينمائي يسعى لدعم السينما العربية بكافة الأشكال، من خلال تعاونه مع العديد من المهرجانات السينمائية وصناديق المنح ومختلف الفاعلين في صناعة السينما إقليميًا ودوليًا"، وأضاف "نفخر بتعاوننا مع مهرجان بحجم تالين بلاك نايتس والذي يتطور بسرعة كبيرة ليصبح واحدًا من أهم النوافذ الرئيسية للسينما العربية والعالمية في منطقة البلطيق.