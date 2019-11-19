بالفيديو... السعودية تكشف مصير "اللص التركي"

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أن اللص التركي الذي حاول سرقة مقتنيات بمتحف عمارة الحرمين الشريفين سينال جزاءه وفق الشريعة.

وقال السديس في مقابلة تلفزيونية إن اللص الذي "حاول العبث بمقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين سينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة الإسلامية".

وأفاد السديس بأنه "فور وقوع الحادث، تم تكوين لجنة من رئاسة الحرمين بالتواصل المباشر معه لمتابعة الحادث"، وشدد السديس على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية، وعدم التقصير في التعاطي مع وسائل السلامة".

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى صباح يوم الجمعة الماضي، عندما ألقت قوات الأمن القبض على تركي الجنسية يبلغ من العمر 24 عاما، أثناء محاولته سرقة مقتنيات أثرية وأحجار كريمة من داخل معرض الحرمين الشريفين.

واعترف المتهم بتسلله إلى المعرض، في السابعة من صباح الجمعة الماضي، عبر فتحات التكييف الخاصة بدورات المياه، وعبث بعدد من المقتنيات، وحاول سرقة أحجار كريمة، قبل أن تتمكن قوات الحراسة من القبض عليه.

وأثناء تنفيذه العملية، تصادفت انتهاء وردية حراس الأمن بالمعرض وبداية وردية أخرى، فانتبهوا إلى وجود بعض الأصوات الغريبة، فعادوا إلى كاميرات المراقبة، ليظهر لهم اللص وهو يحاول الهرب من الموقع.

وكشفت مصادر على صلة بالتحقيقات التي تجرى مع المتهم التركي عن أنه تمكن من تعطيل كاميرات المراقبة في المعرض ولم يتم التنبه له إلا عبر كاميرا مراقبة ذات تقنية عالية لم يكتشفها.