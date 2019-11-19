الليلة نشاهد وميضا أحمر وأخضر بسماء الوطن العربي.. تعرف على أسبابه

أعلنت الجمعية الفلكية في مدينة جدة السعودية أن نجم "العيوق" يمكن رصده مساء الثلاثاء وفي الليالي المقبلة بعد غروب الشمس.

ووفقا للجمعية سيكون النجم منخفضا باتجاه الأفق الشمال الشرقي لقبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة."

وأوضحت في بيان لها أن هذا النجم يسمى بـ"العيوق"، وهو عبارة عن نجمين كليهما له نفس درجة حرارة الشمس، ولكنهما أكبر وأسطع منه.

وتابعت: "بعد أن يرتفع النجم في قبة السماء وابتعاده عن الأفق سيختفي الوميض الأحمر والأخضر ويظهر لونه الذهبي، ويرجع السبب في أن تلك الألوان ملاحظة مع نجم العيوق لأنه ببساطة نجم ساطع فهو سادس ألمع نجم في سماء الأرض".

وفسرت الجمعية السبب في وميض النجم باللونين الأحمر والأخضر قائلة: "كل نجم في السماء يخضع لنفس العملية في إنتاج وميض الألوان، وذلك لأن كل نجم يجب عبور ضوئه من خلال الغلاف الجوي حول الأرض قبل أن يصل إلى أعيننا، ولكن عندما يكون جسما منخفضا في قبة السماء مثل "العيوق" فنحن ننظر إليه خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوي تعمل على انكسار ضوء النجم إلى ألوان مثلما يفعل المنشور الزجاجي عندما يعبر خلاله ضوء الشمس.

تظهر النجوم بألون متعددة منها الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق والذهبي، ويعزي سبب اختلاف الألوان إلى اختلاف درجة حرارة النجم نفسه، ولكن لا تتعجب إذا صادفك الليلة وأنت تنظر إلى السماء نجم يومض باللونين الأحمر والأخضر.