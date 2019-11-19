الكشف عن الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

كشف أحد أقرباء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن الوريث الشرعي الوحيد له.

قال محمد إبراهيم، نجل الأخت الكبرى (من الأم) للفنان أحمد زكي، إن الحديث عن وجود خلاف بين أفراد الأسرة على ميراث هيثم أحمد زكي، هو مجرد شائعات لا علاقة لها بالواقع.

وتابع في تصريح خاص لموقع "مصراوي": "كل ما يقال كلام غير صحيح، هو إحنا أصلا كنا بصينا لورث أحمد زكي لما نجري ورا ورث هيثم، إحنا أسرة كبيرة في الزقازيق ولها اسمها وسمعتها".

وأضاف إبراهيم: "أمي السيدة منى عطية الأخت الكبرى للفنان الراحل، وأشقاؤها إلهام وإيمان، ومحمد الذي توفي في سن صغيرة رفضوا الحصول على ميراث والدتهم (الحاجة رتيبة السيد محمد كسبه) المنقول من الفنان الراحل أحمد زكي، وتنازلت الجدة والعمات عنه لابنه هيثم".

وقال إبراهيم إنهم يعلمون أنه ليس لهم الحق في الميراث عن هيثم، وأنهم أرسلوا بطلب إلى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فرع الشرقية، لسؤاله عن تقسيم الميراث شرعا، ومن يحق له الحصول على ميراث هيثم.

وكشف إبراهيم أن الرد الرسمي للجنة الفتوى جاء به أن الوحيد الذي يرث هيثم هو أخوه من الأم رامي عز الدين، فقط.

وأوضح أن الفتوى قضت بأن يحصل رامي على سدس التركة فرضا وباقي التركة ردا، مشيرا إلى أنهم هم من أرسلوا هذا الخطاب "للتأكيد على موقفهم وحسن نواياهم".

وتابع: "فيه ميثاق شرف بين الأسرة وبين الفنان الراحل بألا يخرج أحد من الأسرة للحديث إلى وسائل الإعلام، واحترمنا هذا الميثاق على مدار 14 عامًا، لكن اضطررنا للحديث في هذا التوقيت بعد التشويه الذي طالنا منذ رحيل هيثم أحمد زكي، إحنا كشباب ليس لنا ذنب في كل هذا التشويه".

وقال إبراهيم: "المنقولات كانت عبارة عن شقة بالمهندسين، وأخرى بالهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم، وسيارتين وإيرادات الأفلام، وظلت بحوزة هيثم أحمد زكي حتى وفاته الشهر الجاري".