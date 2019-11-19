اكتشاف بقايا طائر يعود للعصر الطباشيري القديم

أعلن فريق باحثين مشترك من اليابان والصين عن اكتشاف بقايا متحجرة لطائر يعود إلى العصر الطباشيري المبكر، أي قبل 120 مليون عام.

وحلل الباحث، تاكويا إماي، وزملاؤه من جامعة محافظة "فوكوي" الحفرية الثلاثية الأبعاد المحفوظة لنوع بحجم الحمام، والمعروفة الآن باسم "فوكويبتريكس بريما"، التي اكتشفت في وسط اليابان وقاموا بنشر بحثهم في مجلة "كومينسكايشن بيواوجي".

ولاحظ الباحثون أن الاكتشاف يمثل أول بقايا متحجرة لطائر من تلك الفترة يتم العثور عليها خارج الصين، وذكروا أن الحفرية كانت محفوظة في ثلاثة أبعاد، ما سمح للعلماء برؤية كيف بدا هيكلها العظمي عندما كانت على قيد الحياة، وعرفوا أيضًا أن الطائر يحتوي على ريش بني وكان بحجم حمامة تقريبًا.

تعتبر الحفرية المسماة أركيوبتركس، الموجودة في ألمانيا، أقدم بقايا طائر معروف، وهو مخلوق بحجم الغراب، وكان موجودًا في أواخر العصر الجوراسي، ويعتقد العديد من العلماء أنه يمثل بداية انحراف الديناصورات التي سارت على الأرض مقابل تلك التي كانت قادرة على الطيران.

أقدم حفريات الطيور الطباشيرية المعروفة هي عينات ثنائية الأبعاد موجودة في شمال شرق الصين. هذه تفتقر إلى صقيل، صفيحة ثلاثية موجودة في نهاية العمود الفقري لدعم ريش الذيل، الذي هو سمة أساسية للطيور الحديثة.

وأشار الباحثون إلى وجود الكثير من القواسم المشتركة بينهما، مثل الحوض غير المستخدم، عظم الترقوة القوي، الأطراف الأمامية والأصابع المخلبية، وهو ما جعل الباحثين يؤكدون أن الاكتشاف الجديد يشير إلى أن تطور الطيور اتخذ أشكالاً عديدة وبالتالي لم يتبع سطرا واحدا.