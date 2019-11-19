10 دوريات شرطة تطارد إماراتي... تعرف على السبب

يحاكم مواطن إماراتي لتجاوز 12 إشارة ضوئية حمراء، وأمام محكمة جنايات الشارقة كونه كاد يتسبب بعدد من حوادث السير أثناء مطاردة الشرطة له.

وبحسب موقع صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتي الناطق بالإنجليزية، قال ضابط شرطة في الشارقة للمحكمة، إن "شرطة عجمان أبلغتهم عن سائق متهور يركب سيارة برادو متجها إلى الشارقة".

وتابع: "توجه باتجاه السيارة وشاهد دوريات شرطة تلاحقها".

وأشار إلى أن السائق كان بجانبه شاب آخر وهو المتهم الثاني في القضية، وقال الضابط إن السائق رفض الذي التوقف بناء على طلب الشرطة، متجاوزًا 12 إشارة ضوئية حمراء.

ولفت الشرطي إلى أن "السائق المتهور كان يقود السيارة بسرعة فاقت 160كم/ساعة، وكاد يتسبب بثلاثة حوادث على الأقل وحادثي دهس".

مشيرا إلى أن 10 دوريات شرطة انضمت لمطاردة السائق المتهور، لكنهم لم يتمكنوا من اللحاق به نظرًا لسرعته العالية، إلى أنه اصطدم بالرصيف فتمكنت دوريات الشرطة من اللحاق به.

وتوجه الضابط باتجاه المتهم لإيقافه، لكنه حاول دهسه، فأطلق النار في الهواء، لكنه لم يتوقف، وتراجع 200 متر إلى الخلف بسيارته محاولا الهرب، فأطلق النار على عجلات السيارة الخلفية، التي أوقفت السيارة في النهاية والقبض عليه، بحسب الصحيفة.