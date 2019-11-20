"روبن هود" يظهر من جديد لمساعدة الفقراء

رسم شخص حمل اسم "روبن هود" البسمة على سكان حي توزلا، أحد أحياء مدينة إسطنبول التركية، عندما قام بفعل خير لسكان هذا الحي.

زار شخص مجهول هذا الحي الفقير الواقع في مدينة إسطنبول، قاصدا محلات البقالة في المنطقة، ليطلب من أصحاب البقاليات الإطلاع على دفاتر الفواتير غير المسددة من قبل بعض الأسر.

ليقوم بدفع الديون المستحقة على هذه العوائل.

صرح أحد أصحاب هذه البقاليات، قائلا: "جاء شخص مجهول الهوية وطلب مني أن أريه دفتر الفواتير غير المدفوعة، وكان هناك أربعة أشخاص بديون كثيرة، وأرشدته إلى مكان إقامتهم، ليعود لاحقا وليقول بأنه اتفق معهم على سداد هذه الديون، ليقوم بدفع الديون المستحقة بنفسه، ولقد علمت بأنه قدم لهذه الأسر مبالغ مالية".

وأضاف صاحب البقالة: "إنني عندما طلبت التعرف عليه أجاب "نادني بروبن هود".

ويعتقد بأن هذا الشخص هو من وضع عددا من المظاريف التي احتوت على مبالغ مالية بجانب أبواب الأسر المحتاجة والفقيرة، في أحياء أخرى، بحسب ما نشرت صحيفة theguardian البريطانية.