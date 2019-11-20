فنانة مصرية تفاجئ فجر السعيد في فرنسا

وقالت فجر السعيد: "في المحن يبان معدن الصديق الوفي، من أصدقاء اللحظات الجميلة فقط والتسلية، الفنانة الكبيرة نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي إلى اليوم اتصالاتها يوميا في الأهل مستمرة".
وتابعت: "عندما علمت بأني تجاوزت المحنة وبدأت استقبل الزوار تكبدت عناء السفر إلى باريس لزيارتي، كلمة شكرا لن تفي بلبلة حقها، فمشاعرها تجاهي أسرتني وأتمنى أن يقدرني ربي أرد لها نص جمايلها، فما أحوج المريض للسؤال عنه والكلمة الطيبة، حبيبتي بلبلة، الله لا يحرمنا من وجودك في دنيانا".
View this post on Instagram
في #المحن يبان معدن الصديق الوفي من أصدقاء اللحظات الجميله فقط والتسليه... الفنانه الكبيره نجمة مصر الأولى #نبيله_عبيد لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي الى اليوم .. إتصالاتها يومياً في الأهل مستمره وعندما علمت بإني تجاوزت المحنه وبدأت أستقبل الزوار تكبدت عناء السفر الى #باريس لزيارتي ... كلمة شكراً لن تفي #بلبله حقها فمشاعرها تجاهي أسرتني وأتمنى أن ربي يقدرني أرد لها نص جمايلها.. فما أحوج المريض الى السؤال عنه والكلمه الطيبه ... حبيبتي #بلبله الله لايحرمنا من وجودچ في دنيانا
يذكر أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)