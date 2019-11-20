فيديو... معركة مثيرة بين فأر وأفعى سامة فمن المنتصر؟

نشب عراك بين فأر وأفعى سامة وضعهما أحد الأشخاص في قفص مغلق، حتى انتهت المعركة دون خروج أحد مغلوباً

نشر مقطع فيديو على فيسبوك بين فأر وأفعى سامة تم وضعهما في قفص حديدي مغلق. وعلى عكس المتوقع، فإن العراك شهد عدم استسلام الفأر لـ لدغات الأفعى السامة، بل وفي بعض الأحيان كان يهاجمها بكل رباطة جأش.