بالصور... نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

انطلقت فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحفل افتتاح نظم، مساء اليوم الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم السينما المصريين والعرب والأجانب.

ومن المصريين حضر حسين فهمي ولبلبة وإلهام شاهين ومنة شلبي، ومن العرب هند صبري التي قدمت جائزة فاتن حمامة للتميز، التي ذهبت إلى المخرج المصري شريف عرفة والفنانة المصرية منة شلبي، والمخرج والكاتب نيلي جيلهام.

وفِي لفتة طريفة هنأ الجمهور هند صبري بمناسبة عيد ميلادها.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن الناقد المصري الراحل يوسف شريف رزق الله الذي كان مديرا فنيا للمهرجان، تلاه مونولوج طويل "كوميدي" أداه المصري خالد الصاوي.

وانضم الفنان المصري أحمد داوود بعد ذلك إلى الاسكتش الذي يقدمه خالد الصاوي، وبدأ داوود بعدها بالتحدث إلى الجمهور وهو يرتدي قبعة مكسيكية، وذلك لأن المهرجان يحتفي في دورته هذا العام بالسينما المكسيكية.

تم بعد ذلك عرض برومو عن السينما المكسيكية عبارة عن كولاج من أشهر الأفلام المكسيكية.

بعد عرض البرومو القصير قدم الفنان أحمد داوود الفنانة دينا الشربيني التي صعدت إلى المسرح لتواصل تقديم فقرات الحفل.

ثم عرض فيلم تسجيلي عن المرأة في السينما العربية بمناسبة انضمام مهرجان القاهرة إلى مبادرة 50 50 التي تشاطرت تقسيم أي عمل بالتساوي بين الرجل والمرأة.

Ahmed Dawoud: I wear this Mexican hat to welcome one of the best cinema industries in the world which is the Mexican one#EgyptToday #CIFF41 @odawoodo @CairoFilms | #مهرجان_القاهرة_السينمائي pic.twitter.com/eXNNIRSphC — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) November 20, 2019

وتحدث الفيلم عن الممثلة والمنتجة المصرية بهيجة حافظ، وفاطمة رشدي التي اكتشفها سيد درويش وعملت 21 فيلما للسينما، وأمينة محمد، واللبنانية آسيا داغر الممثلة والمنتجة المشهورة، ماري كوين إحدى مؤسسي ستوديو جلال في مصر.

تلى الفيلم فقرة موسيقية غنائية أدت خلالها الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد أغنية بعنوان "سندريلا".

We brought the Starbot straight from Hollywood to the #CIFF41 Opening Ceremony red carpet, where our stars could have some fun, and strut their stuff!



الآن ولأول مره، من هوليود إلي إفتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي في دورته الواحد والأربعين..أحدث تقنيات تصوير النجوم! pic.twitter.com/dyBP5lhZZQ — Cairo International Film Festival (@CairoFilms) November 20, 2019

صعد بعد ذلك رئيس المهرجان محمد حفظي إلى خشبة المسرح مرحبًا بالضيوف ومعتذرا عن عدم حضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لوجودها في مهمة خارج البلاد إذ تشارك في منتدى وزراء الثقافة الذي تنظمه اليونسكو.

وأعلن حفظي عن مشاركة 153 فيلما في الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي جاءت من 63 دولة، إضافة إلى الورش والندوات والمحاضرات التي تعقد ضمن فعاليات المهرجان.