بالفيديو... شجاعة سائق تنقذ 3 أشخاص من الموت في سيول السعودية

تمكن سائق جرافة في المملكة العربية السعودية، من إنقاذ 3 أشخاص، بعد أن غمر سيل جارف سياراتهم.

وهبط السائق بجرافته في مجرى السيل، ونقل العالقين لخارجه، قبل أن يأخذهم السيل في طريقه.

وتشهد منطقة الباحة في السعودية أمطارا غزيرة، شملت الباحة ومراكزها ومركز الجوة ومركز نيرا التابع لمحافظة المخواة ومحافظة بنى حسن ومحافظة قلوة.

🔴 شاهد شجاعة مواطن تنقذ 3 اشخاص من الغرق في سيول وادي نيرا بتهامة الباحة اليوم الاربعاء ، pic.twitter.com/1711EoNPO1 — علوم الامطار (@UloomAlmtar) November 20, 2019

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها عن قرب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات بمنطقة مكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وما يشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو السير فيها.