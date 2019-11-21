ديك رومي غاضب يطارد ساعي بريد يوميا... فيديو

يطارد ديك رومي ساعي بريد من ولاية ويسكونسن الأمريكية يدعى، جيف بيرن، بشكل يومي على طول طريقه، دون معرفة السبب وراء ذلك.

وقال بيرن: "في نهاية اليوم، التقطت صديقا يتبعني على طول الطريق... لست متأكد مما يحب حقا".

وأضاف بيرن بحسب شبكة cnn "ممتن لأني لم استخدم هذا الديك في أعياد الشكر حتى الآن".

I don’t think November is the right time of year for a turkey to get sassy pic.twitter.com/mGTDIh2tSv — Kyle, but the sexy one (@Xlyrzblre) November 19, 2019

​أطلق جيران جيق بيرن على الطائر الغاضب اسم "مورتيمر".

وبحسب الشبكة الأمريكية، يقول مسؤولو الحياة البرية إن ذكور الديوك الرومية يمكن أن تحاول حماية مناطقها خاصة عند التكاثر.

TURKEY TIME: With Thanksgiving nearly here, @DavidMuir reports on one mailman in Waukesha County, Wisconsin, who has a new admirer with a turkey trot stalking him. But will he receive a pardon? #AmericaStronghttps://t.co/fFsRwegqRU pic.twitter.com/PZd5c11SNC — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 21, 2019

​ويحمل بايرن معه مزمار بشكل دائم لاستخدامه في حال حدوث مواجهة مع "مورتيمر".