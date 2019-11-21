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    تعرف على أغنى نجمات إنستغرام الروسيات

    © RIA Novosti . Oksana Dzhadan
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    أجرت مجلة Forbes دراسة حول أغنى نجمات إنستغرام الروسيات اللواتي جمعن ملايين الدولارات عن طريق نشر الإعلانات عبر Instagram، حيث قاموا بإعداد التصنيف لأغنى نجمات إنستغرام الروىسيات.

    منذ 14 عامًا وشركة Forbes تقوم بتصنيف النجوم، ودخل الممثلين ورجال الأعمال المحليين، وذلك التصنيف أعطى جذب انتباه الناس للتكنولوجيا وساهم بظهور منصات جديدة تعطي الناس فرصة جديدة لتوليد الدخل، وهي فرصة الربح عن طريق الإعلانات عبر كواثع التواصل الاجتماعي.

    مواقع التواصل الاجتماعي
    © East News / Isopix
    Instagram يجلب السعادة

    إذا كانت البداية عام 2010 تشمل فقط YouTube، أما الآن فقد أصبح Instagram منصة رئيسية لظهور الإعلانات وحصد المعجبين.

    ولا أحد يعرف تحديدا ما هو حجم سوق الإعلانات الروسي في Instagram، ولكن وفقًا لنتائج عام 2018، بلغت قيمة مبيعات الإعلانات في Instagram في روسيا 157 مليون دولار، وبنهاية عام 2019 ستصل إلى 250 مليون دولار.

    وتتصدر اللائحة النجمة كسينيا سوبتشاك بثروة تقدر ب1.6 مليون دولار، وهي مقدمة برامج تلفزيونية شهيرة، تقود برنامجها الخاص على YouTube، وهي عضو المجلس السياسي لحزب التغييرات والمنتج العام لقناة السوبر.

    وتليها مقدمة البرامج التلفزيونية الأخرى ريجينا تودورينكو ب0.86 مليون دولار، وهي معروفة لمشاهدي التلفزيون على قناة إيجلز وتيلز في برنامج فرايداي، ويتضمن برنامجها ماركات مستحضرات التجميل للسيدات والملابس ومنتجات الأطفال.

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    #слухи #Forbes утверждает , что эта телочка , что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров #instagram . На первом месте @xenia_sobchak - 1 600 000 $ На втором месте - я со своими 860 000 $ . 💪🏻💪🏻💪🏻 Ну, что ж , раз так пишут , значит, так и есть. Отличная мотивация😉 От такой ошеломительной информации я аж вспомнила , как пришвартовывала свою 30ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЁМ СНЕ 😆😁😆😆😁. Ну, погоди , #Forbes ) Теперь у меня есть стимул создавать крутейший проекты! Уже совсем скоро обещаю вас порадовать новинками ) ❤️ #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 Фото - @orlovaphotographer Куртка - @izzy.moscow

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    وفي المركز الثالث المغنية أولغا بوزوفا ب0.86 مليون دولار، ولا تقدم المغنية أولغا بوزوفا التي بدأت كمضيفة لبرنامج Dom-2 TNT  حفلات موسيقية فحسب، بل تدير أيضًا مطاعمها الخاصة، وتخطط لإطلاق BuzCoin للعملات المشفرة الخاصة بها.

    ورابعة تحل بولينا غاغارينا ب 0.77 مليون دولار، وتواصل بولينا غاغارينا التي احتلت المركز الثاني في مسابقة الموسيقى في يوروفيجن 2015، عملها كمغنية وهي عضو في المجلس الرئاسي للثقافة والفنون.

    وخامسة ايلينا تيمنيكوفا ب0.76 مليون دولار، وهي عضو سابق في مجموعة Serebro للتلاميذ المطورين للمهنة المنفردة.

    ونلاحظ أن معظمهم هن مقدمات البرامج التلفزيونية وممثلات قطاع الأعمال، ويقول في ذلك ليف جرونين من Double Data: "السبب وراء وجود النجوم وشخصيات الوسائط في التصنيف هو النظام الأساسي، ويعود ذلك إلى أن عدد متابعي النجوم يسمح لهم ببناء ثرواتهم كونهم منصات إعلانية قوية".

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