تعرف على أغنى نجمات إنستغرام الروسيات

View this post on Instagram

Сегодня День рождения Articoli by Bosco в ГУМе. 20 лет – серьезный возраст, поэтому праздновать будут три дня: сегодня, завтра и в воскресенье. Уже с утра у ГУМовского фонтана много людей – здесь можно сделать макияж, поучаствовать в лотерее, а главное, купить любимые средства с хорошей скидкой! Wearing Paul Smith dress and Ermanno Scervino! @articoli_ru @gum_ru #ArticoliGum20