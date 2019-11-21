تعرف على أغنى نجمات إنستغرام الروسيات

منذ 14 عامًا وشركة Forbes تقوم بتصنيف النجوم، ودخل الممثلين ورجال الأعمال المحليين، وذلك التصنيف أعطى جذب انتباه الناس للتكنولوجيا وساهم بظهور منصات جديدة تعطي الناس فرصة جديدة لتوليد الدخل، وهي فرصة الربح عن طريق الإعلانات عبر كواثع التواصل الاجتماعي.
إذا كانت البداية عام 2010 تشمل فقط YouTube، أما الآن فقد أصبح Instagram منصة رئيسية لظهور الإعلانات وحصد المعجبين.
ولا أحد يعرف تحديدا ما هو حجم سوق الإعلانات الروسي في Instagram، ولكن وفقًا لنتائج عام 2018، بلغت قيمة مبيعات الإعلانات في Instagram في روسيا 157 مليون دولار، وبنهاية عام 2019 ستصل إلى 250 مليون دولار.
وتتصدر اللائحة النجمة كسينيا سوبتشاك بثروة تقدر ب1.6 مليون دولار، وهي مقدمة برامج تلفزيونية شهيرة، تقود برنامجها الخاص على YouTube، وهي عضو المجلس السياسي لحزب التغييرات والمنتج العام لقناة السوبر.
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Сегодня День рождения Articoli by Bosco в ГУМе. 20 лет – серьезный возраст, поэтому праздновать будут три дня: сегодня, завтра и в воскресенье. Уже с утра у ГУМовского фонтана много людей – здесь можно сделать макияж, поучаствовать в лотерее, а главное, купить любимые средства с хорошей скидкой! Wearing Paul Smith dress and Ermanno Scervino! @articoli_ru @gum_ru #ArticoliGum20
وتليها مقدمة البرامج التلفزيونية الأخرى ريجينا تودورينكو ب0.86 مليون دولار، وهي معروفة لمشاهدي التلفزيون على قناة إيجلز وتيلز في برنامج فرايداي، ويتضمن برنامجها ماركات مستحضرات التجميل للسيدات والملابس ومنتجات الأطفال.
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#слухи #Forbes утверждает , что эта телочка , что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров #instagram . На первом месте @xenia_sobchak - 1 600 000 $ На втором месте - я со своими 860 000 $ . 💪🏻💪🏻💪🏻 Ну, что ж , раз так пишут , значит, так и есть. Отличная мотивация😉 От такой ошеломительной информации я аж вспомнила , как пришвартовывала свою 30ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЁМ СНЕ 😆😁😆😆😁. Ну, погоди , #Forbes ) Теперь у меня есть стимул создавать крутейший проекты! Уже совсем скоро обещаю вас порадовать новинками ) ❤️ #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 Фото - @orlovaphotographer Куртка - @izzy.moscow
وفي المركز الثالث المغنية أولغا بوزوفا ب0.86 مليون دولار، ولا تقدم المغنية أولغا بوزوفا التي بدأت كمضيفة لبرنامج Dom-2 TNT حفلات موسيقية فحسب، بل تدير أيضًا مطاعمها الخاصة، وتخطط لإطلاق BuzCoin للعملات المشفرة الخاصة بها.
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Отгремела премия «Женщина года» 2019 Glamour @glamour_russia - как всегда яркая и интересная! Спасибо Иляне Эрднеевой @ilyana.erdneeva за такую прекрасную церемонию! По мнению большинства, мой образ получился достаточно провокационным, всех привлекло мое декольте. А как вам? Style: @suharev_style Mua: @liuchaumeil Комбинезон @rasario
ورابعة تحل بولينا غاغارينا ب 0.77 مليون دولار، وتواصل بولينا غاغارينا التي احتلت المركز الثاني في مسابقة الموسيقى في يوروفيجن 2015، عملها كمغنية وهي عضو في المجلس الرئاسي للثقافة والفنون.
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Я мчу на презентацию своей капсульной новогодней коллекции совместно с @selfmade_brand ❤️! Сейчас, снимая профайлы для #Голос , я получила огромное количество комплиментов, я была в одном из платьев коллекции! А главное, что цены на платья вас по- настоящему удивят👌🏻 #полинагагарина #гагаринапоехали
وخامسة ايلينا تيمنيكوفا ب0.76 مليون دولار، وهي عضو سابق في مجموعة Serebro للتلاميذ المطورين للمهنة المنفردة.
ونلاحظ أن معظمهم هن مقدمات البرامج التلفزيونية وممثلات قطاع الأعمال، ويقول في ذلك ليف جرونين من Double Data: "السبب وراء وجود النجوم وشخصيات الوسائط في التصنيف هو النظام الأساسي، ويعود ذلك إلى أن عدد متابعي النجوم يسمح لهم ببناء ثرواتهم كونهم منصات إعلانية قوية".
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