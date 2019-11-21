فعاليات دبي لا تنتهي... سباق آل مكتوم للقوارب ينطلق غدا

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم الجمعة المقبل، سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية، في ختام منافسات هذه الفئة في الموسم الحالي 2019-2020، والتي تجمع نخبة القوارب والفرق التي حققت المراكز الأولى في سباقات الموسم.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق كأس آل مكتوم أغلى بطولات قوارب التجديف الرقم 23، حيث انطلقت البطولة الأولى بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عام 1998، واستمرت سنوياً دون انقطاع لتصل يوم الجمعة المقبل إلى النسخة رقم 23.

ونشر الحساب الرسمي لمدينة دبي عبر التويتر تغريدة جاء فيها: تنطلق غداً منافسات "سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما"، ويقام السباق في الواجهة المائية الجديدة لقناة #دبي المائية في منطقة الجداف وبمحاذاة محمية خور دبي للحياة الطبيعية لمسافة تصل إلى 2.3 كلم من خط البداية وحتى خط النهاية عند نهاية مياه خو…

تنطلق غداً منافسات "سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما "ويقام السباق في الواجهة المائية الجديدة لقناة #دبي المائية في منطقة الجداف وبمحاذاة محمية خور دبي للحياة الطبيعية لمسافة تصل إلى 2.3 كلم من خط البداية وحتى خط النهاية عند نهاية مياه خو… pic.twitter.com/8falDrZ1xQ — Dubai | دبي (@DubaiTrends) November 21, 2019

​ويحمل قارب الذهب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكاس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً منذ انطلاقة الحدث عام 1998، إذ استطاع القارب أن يحرز اللقب 7 مرات كان آخرها في 2012.