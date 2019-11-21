فعاليات دبي لا تنتهي... سباق آل مكتوم للقوارب ينطلق غدا

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق كأس آل مكتوم أغلى بطولات قوارب التجديف الرقم 23، حيث انطلقت البطولة الأولى بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عام 1998، واستمرت سنوياً دون انقطاع لتصل يوم الجمعة المقبل إلى النسخة رقم 23.
ونشر الحساب الرسمي لمدينة دبي عبر التويتر تغريدة جاء فيها: تنطلق غداً منافسات "سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما"، ويقام السباق في الواجهة المائية الجديدة لقناة #دبي المائية في منطقة الجداف وبمحاذاة محمية خور دبي للحياة الطبيعية لمسافة تصل إلى 2.3 كلم من خط البداية وحتى خط النهاية عند نهاية مياه خو…
تنطلق غداً منافسات "سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما "ويقام السباق في الواجهة المائية الجديدة لقناة #دبي المائية في منطقة الجداف وبمحاذاة محمية خور دبي للحياة الطبيعية لمسافة تصل إلى 2.3 كلم من خط البداية وحتى خط النهاية عند نهاية مياه خو… pic.twitter.com/8falDrZ1xQ— Dubai | دبي (@DubaiTrends) November 21, 2019
ويحمل قارب الذهب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكاس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً منذ انطلاقة الحدث عام 1998، إذ استطاع القارب أن يحرز اللقب 7 مرات كان آخرها في 2012.
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