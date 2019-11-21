"أوبر" توفر وسيلة حماية للركاب "مثيرة للجدل"

أعلنت شركة "أوبر" الأمريكية للنقل الخاص، عن توفيرها وسيلة حماية جديدة، أثير حولها الكثير من الجدل بسبب فكرتها.

وستوفر "أوبر" لركابها وسائقيها، اعتبارا من شهر ديسمبر/ كانون الأول، ميزة تسجيل المحادثات خلال الرحلات، وذلك بمجرد الضغط على زر محدد في التطبيق، بحسب موقع "ذا فيرج".

وسيتمكن السائق أو الراكب من تسجيل المحادثات، عبر الضغط على زر خاص لهذه الغاية على التطبيق.

وعند انتهاء الرحلة، سيطلب من الراكب تقييم الرحلة، وسيتمكن عندها من الإبلاغ عن أي حادث وإرسال التسجيل الصوتي إلى "أوبر".

ويخضع التسجيل للترميز والحفظ على هاتف السائق أو الراكب، لكن كلاهما لن يكونا مخولين للاستماع لها، لأن مفتاح الترميز سيكون في يد "أوبر" وحدها.

وستكون أول الدول المستفيدة من ميزة "تسجيل المحادثات خلال الرحلة"، الولايات المتحدة والمكسيك، وقد تمتد إلى دول أخرى، إلا أن "أوبر" لم توفر جدولا زمنيا مفصلا في هذا الشأن.

كما أن هذه الميزة الخاصية طبقت في البرازيل مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، تزامنا مع أدوات أخرى موجهة إلى تعزيز سلامة مستخدمي "أوبر"، بما يشمل استحداث زر يتيح الاتصال مباشرة بالشرطة في المكسيك.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الأربعاء، فإن ميزة "تسجيل المحادثات خلال الرحلة"، قد يطرح مشكلة، خاصة في ظل التشريعات المختلفة باختلاف الولايات الأمريكية، في شأن ما يسمح بتسجيله من دون علم الأشخاص المشاركين في المحادثة.

إلا أنه في كل الحالات، فإن هذه الميزة المقدمة في البرازيل والمكسيك لا تنطوي على أي خرق لتشريعات البلدين، وفقا لشركة "أوبر".