حقيقة وفاة أحد أبطال مسرحية "مدرسة المشاغبين"

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة أحد أبطال المسرحية الكوميدية الشهيرة "مدرسة المشاغبين".

تداول مستخدمو مواقع التواصل، أنباء حول وفاة الممثل المصري، هادي الجيار، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

من ناحيته، نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، ما تردد حول هذا الأمر، مؤكدا أنها "أخبار كاذبة"، بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

في ذمه الله الفنان هادي الجيار

بسبب ازمه قلبيه

البقاء لله #وداعاً_هادي_الجيار pic.twitter.com/K8tgHIgMIa — Mohamed Arida (@Mohanagy5050) November 21, 2019

وأوضح أشرف زكي أن هادي الجيار يتمتع بصحة جيدة، مطالبا بتحري الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بصحة الفنانين.

وحققت مسرحية "مدرسة المشاغبين"، التي عرضت على المسرح في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، شهرة واسعة لكل من شارك في التمثيل بها، وهم عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي وهادي الجيار.

وشارك هادي الجيار في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها "الأسطورة" مع الفنان المصري محمد رمضان.