دخول مهيب على طريقة المافيا... محمد رمضان يفاجئ جمهور الرياض بـ"الرشاش"

انطلق منذ قليل، أول حفل للفنان المصري، محمد رمضان، في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش "موسم الرياض".

واختار رمضان أن يدخل إلى المسرح، على طريقة عصابات المافيا، وذلك بواسطة سيارة هبط منها، ثم أمطر أعداءه بوابل من الرصاص بالرشاش، الأمر الذي أذهل جمهور الرياض.

وافتتح محمد رمضان حفله الغنائي بأغنيته "مافيا"، وذلك قبل أن يتوجه بالشكر للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على "موسم الرياض"، و"الذي نجح في جمع الشمل العربي العظيم"، بحسب قوله.

مبخفش من حد ولا عمري حكش

وأي حد حيواجهني حخده وش

مادام عالحق حاخد حقي اه معلش

ولو مش فايق يلا روح اعمل ريفرش



النجم #محمد_رمضان يشعل حماس الجمهور باغنية #مافيا #موسم_الرياض pic.twitter.com/ZlYSLSRy0m — روتانا كلاسيك (@RotanaClassic) November 21, 2019

وقال محمد رمضان لجمهوره في الحفل إنهم "نعمة عظيمة"، معربا عن شكره لتمكنه من جمع ذلك العدد الكبير من الجمهور لكي يقول لهم إنه يحبهم.

"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.