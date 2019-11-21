دخول مهيب على طريقة المافيا... محمد رمضان يفاجئ جمهور الرياض بـ"الرشاش"

واختار رمضان أن يدخل إلى المسرح، على طريقة عصابات المافيا، وذلك بواسطة سيارة هبط منها، ثم أمطر أعداءه بوابل من الرصاص بالرشاش، الأمر الذي أذهل جمهور الرياض.
لحظة صعود النجم #محمد_رمضان بالسيارة وبداية حفله في #موسم_الرياض@Mohamed_Ramadan@RiyadhSeason pic.twitter.com/PxgOMhxQKz— روتانا كلاسيك (@RotanaClassic) November 21, 2019
وافتتح محمد رمضان حفله الغنائي بأغنيته "مافيا"، وذلك قبل أن يتوجه بالشكر للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على "موسم الرياض"، و"الذي نجح في جمع الشمل العربي العظيم"، بحسب قوله.
#مافيا— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) November 21, 2019
محمد رمضان يشعل مسرح #موسم_الرياض#محمد_رمضان_موسم_الرياض@Mohamed_Ramadan@RiyadhSeason#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/W3DalBOw4J
مبخفش من حد ولا عمري حكش— روتانا كلاسيك (@RotanaClassic) November 21, 2019
وأي حد حيواجهني حخده وش
مادام عالحق حاخد حقي اه معلش
ولو مش فايق يلا روح اعمل ريفرش
النجم #محمد_رمضان يشعل حماس الجمهور باغنية #مافيا #موسم_الرياض pic.twitter.com/ZlYSLSRy0m
وقال محمد رمضان لجمهوره في الحفل إنهم "نعمة عظيمة"، معربا عن شكره لتمكنه من جمع ذلك العدد الكبير من الجمهور لكي يقول لهم إنه يحبهم.
كلمة #محمد_رمضان لجمهوره: أنتم نعمة عظيمة#موسم_الرياض#LBC@Mohamed_Ramadan@RiyadhSeason pic.twitter.com/3rJTrwugSo— LBC (@LBC_TV) November 21, 2019
"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.
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