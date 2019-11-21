تعرف على الأشياء التي يمكن أن تختفي من السيارات

كشف خبراء السيارات عن الأشياء التي يمكن أن تختفي من السيارات إلى الأبد في المستقبل القريب.

وقال الخبراء إن السيارات الحديثة لن تحوي على مرآة الرؤية الخلفية، حيث سيحل مكانها الكاميرات، التي يمكن ملاحظتها في بعض السيارات الحديثة.

وأضاف الخبراء إلى أن النوافذ التي تعمل يدويا سوف تختفي أيضا، حيث ستعمل جميع نوافذ السيارات الحديثة على الكهرباء، باستثناء السيارات الرخيصة إلى حد كبير. ولكن جميع مصنعي السيارات سوف يتوقفون عن إنتاج سيارات من هذا النوع وستعمل جميع النوافذ في المستقبل بمحرك كهربائي.

كما أن مصنعي السيارات سوف يتخلصون من مفاتيح التشغيل، وسيتم تعويضها بأنظمة دون مفاتيح كما في سيارات من نوع "فولكس واجن"، وفق موقع "كار رو".

وأشار الخبراء إلى أن لوحة القيادة الكلاسيكية مع الأزرار أيضا سوف تختفي، حيث ستحل مكانها لوحة تعمل باللمس تتمتع بجميع وظائف اللوحة الكلاسيكية.