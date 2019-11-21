كيم كارادشيان ترتدي ما يذكر الآلاف بواقعة السطو المسلح الذي تعرضت له في باريس

أثارت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، فضول عدد كبير من معجبيها، بسبب أحدث جلسة تصوير فوتوغرافية لها.

وأطلت "كارداشيان" في جلسة الدعاية لمجموعة جديدة من عطورها، وهي مرتدية للعديد من المجوهرات، ومنها خاتم خطوبتها الثمين، الذي سرق منها خلال حادث السطو الذي تعرضت له في العاصمة الفرنسية باريس قبل 3 سنوات، ما جعل العديد من محبيها يتسائلون إذا كانت نجحت في استعادته أم لا.

Kim Kardashian Seemingly Wore Her Ring That Was Reportedly Stolen In The Paris Robbery And Fans Are Confused pic.twitter.com/2TQGgkjvJk — studioinsomnia (@studioinsomnia5) November 16, 2019

ولكن خرجت كيم كارداشيان، اليوم الخميس، لتوضح أن ما ارتدته في جلسة التصوير، هو نسحة مقلدة من خاتم خطوبتها المسروق، بحسب تصريحاتها لموقع "إنترتينمنت ويكلي".

Kim Kardashian addresses return of engagement ring from Kanye West which was stolen in Paris robbery https://t.co/vOFNtOiGFG pic.twitter.com/fmegfGbpdU — Distinct Today (@DistinctToday) November 21, 2019

وأشارت إلى أن مصممة المجوهرات الشهيرة، لورين شوارتز، هي التي صممت نسخة خاتم خطوبتها.

وأضافت أن كل المجوهرات التي أطلت بها في جلسة التصوير مستعارة من لورين شوارتز، والتي أعادتها لها بعد انتهاء جلسة التصوير.

وكانت كيم كارداشيان تعرضت للسرقة، على هامش أسبوع الموضة في باريس عام 2016، إذ سرق منها مجوهرات تتعدى قيمتها 10 ملايين دولار تحت السطو المسلح، بما في ذلك خاتم خطوبتها البالغ قيمته 4 ملايين دولار.

وصرحت كارداشيان لبرنامج مقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، أنها توقفت عن الاهتمام بكافة الأمور المادية، عقب تعرضها لحادثة سرقتها في باريس، وأنها أصبحت شخصا مختلف.