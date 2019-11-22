راكب يتقمص شخصية طيار للحصول على مقاعد مريحة

تقمص مواطن هندي، راجان محبوباني، البالغ من العمر 48 عاما شخصية الطيار حتى لا يقف في طابور مراقبة الجوازات ويخضع للتفتيش في المطار.

وقبض ضباط شرطة شركة طيران لوفتهانزا على محبوباني عند عزمه ركوب الطائرة المتجهة من دلهي إلى كلكتا في زي قائد طائرة لشركة طيران ألمانية.

Rajan Mahbubani, 48, used a fake Lufthansa pilot's ID and got preferential treatment while boarding at least 15 flights!



Now arrested. pic.twitter.com/DoQbezer17 — Kiran Kumar S (@KiranKS) November 20, 2019

وقال ضباط الشرطة إن الرجل امتلك شهادة طيار مزيفة كان يستخدمها للحصول على امتيازات في المطارات"، واعترف محبوباني أثناء استجواب من قبل الشرطة، أنه حصل على هوية طيار لوفتهانزا في بانكوك، تايلاند، أثناء تصوير فيلم عن الطيران.

ووفقا له، كان يرتدي أزياء تابعة لمهن مختلفة مرارا وتكرارا وقام بتصوير مقاطع الفيديو، التي وضعها على منصة TikTok.

وقال محبوباني أنه يسافر عبر الطائرات باستمرار ويستخدم شهادة مزيفة دائما للدخول إلى غرف الانتظار الخاصة بأفراد الطاقم ولتخطي مراقبة الجوازات بسرعة والحصول على مقاعد مريحة في صالون الطائرة.