الكشف عن الطرق الأكثر موثوقية لحماية الممتلكات من اللصوص

وأوصى الكثيرون بعدم إخفاء المفتاح بالقرب من الباب، كما يفعل المستأجرون في الغالب، ونصح المستخدم Auferstehen78، عدم وضع أشياء باهظة الثمن بحيث تكون مرئية من النوافذ، وأضاف المعلق Azzia_hey، أنه يجب ألا تخبر الكثير من الناس عن رحلاتك الطويلة الأمد، والتي سيكون المنزل فيها خاليا لمدة طويلة، بحسب الموقع

وفتش اللص الذي قام بسرقة مستخدمًا Doitmatter83 الخزانة والأدراج وطاولات السرير والأثاث الموضوعة في ردهة المنزل، لهذا توصل المعلق إلى استنتاج أنه لا يجب حفظ الأشياء القيمة في هذه الأماكن.

بالإضافة إلى ذلك، سمى المستخدمون الأماكن الملاءمة لإخفاء الممتلكات بشكل موثوق. وقال Ban_me_daddyy، أنه يمكن تخزين النقود والمجوهرات خلف مآخذ القدرة الكهربائية الغير حقيقية. وشاركت Downwarddawg تجربة قريبها، الذي اشترى صندوق وملأه بمجوهرات رخيصة مظهرها باهظ الثمن، واعتبر الرجل أن اللصوص الذين يمكن أن يدخلوا منزله من المرجح أن يسرقوها ولن يبحثوا عن أشياء أخرى ثمينة.

كما ذكر المستخدم Dalaigh93، أن والدته كانت تخبئ الأشياء الثمينة وراء الغسالة، والتي كان من الصعب إزاحتها. ثم احتفظت والدة المستخدم Kaleopolitus بالمجوهرات في عبوات التوابل، ونصح Shocksalot123 إخفاء المال في مطفأة حريق فارغة.