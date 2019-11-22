تطبيق لالتقاط "سيلفي" من الفضاء

ويشار إلى أن التطبيق، الذي أطلق عليه اسم "Spelfie" يتصل بالقمر الصناعي "Airbus"، وأن الكاميرات المثبتة عليها تلتقط صوراً على ارتفاع حوالي 640 كيلومتراً.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فلن يتمكن الشخص من رؤية وجهه على مثل هذه الصورة، ولكن يمكن استخدام هذا التطبيق في التقاط صور مذهلة لبعض الأحداث أو التحركات التي يتواجد فيها أشخاص كثيرون في الشارع (المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات، على سبيل المثال.

وتجدي الإشارة إلى أنه يمكنك الحصول على الصورة في نفس اليوم، حيث يتواجد حوالي 50 قمرًا صناعيا من نوع " Airbus" على المدار حول الأرض، بالإضافة إلى أنهم يقومون بمراقبة الكوارث الطبيعية، كما يساعدون العلماء على تقدير مدى إزالة الغابات والتلوث والمشاكل البيئية الأخرى.

وقال مطورو التطبيق إن الهدف الرئيسي منه هو زيادة وعي الناس بما يحدث مع الكوكب.