هيفاء وهبي ترسل إنذارا إلى أحمد السقا وأحمد عز... فيديو

وجهت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، رسالة تحذيرية إلى كل من الفنانين المصريين، أحمد السقا وأحمد عز.

وعبر خاصية القصص القصيرة "ستوريز"، على حسابها بموقع "إنستغرام"، شاركت هيفاء وهبي تحذيرها عبر رسالة مصورة جاء فيها: "بقولك إيه يا عز أنت وسقا خافوا مني".

View this post on Instagram رسالة #هيفاء_وهبي ل #أحمد_السقا و#أحمد_عز #haifawehbe A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Nov 22, 2019 at 12:56am PST

وجاءت رسالة هيفاء وهبي التحذيرية إلى أحمد السقا وأحمد عز، بمناسبة اقتحامها عالم "الأكشن" والمطاردات على شاشة السينما، في أحدث أفلامها السينمائية "أشباح أوروبا"، خاصة وأن كلا الممثلين من أبرز نجوم الحركة في العالم العربي.

وخضعت هيفاء وهبي لتدريبات شاقة استعدادا لدورها في فيلم "أشباح أوروبا"، الذي تنشغل بتصويره حاليا، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.

وتطل الفنانة اللبنانية في أحدث أفلامها بإطلالة جديدة، إذ تظهر شقراء في أحداثه.

وفيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي، بعد فيلمي "دكان شحاتة" للمخرج خالد يوسف و"حلاوة روح" من إخراج سامح عبد العزيز.