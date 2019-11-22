شركة "تسلا" للسيارات تطلق نسختها "الشبح"... فيديو

كشف المدير التنفيذي لشركة "تسلا" عن سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، وهي عبارة عن سيارة بيك أب تسمى "Cybertruck" لكن مع تعديلات في التصميم والهيكل.

ويتميز تصميم السيارة بالزوايا الحادة، الأمر الذي أعطاها تصميما فريدا يشابه السيارات القتالية أو العسكرية "الشبح" في بعض الأحيان.

وتم تصنيع السيارة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمدرفلة على البارد، ما وفر مستوى عال من المتانة والقوة وقدرة عالية على حماية الركاب.

وقدمت الشركة ثلاثة إصدارات أساسية من الشاحنة الصغيرة، الأولى بمحرك كهربائي واحد فقط ثبت على المحور الخلفي، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة حوالي 6.5 ثوان، وتقطع بشحنة واحدة أكثر من 400 كم، ويمكن للسيارة سحب مقطورة بوزن إجمالي يصل إلى 3.4 أطنان ويبدأ سعرها من 39900 ألف دولار أمريكي.

In 2012, Tesla founder Elon Musk mentioned he wanted to one day build a pickup truck.



In 2019, the company debuted its futuristic new electric Cybertruck. https://t.co/FGniPM5DFY pic.twitter.com/dqwORTq9Po — ABC News (@ABC) November 22, 2019

الإصدار الثاني وهي بالدفع الرباعي مع وجود محرك في كل محور، وتصل إلى 100 خلال 4.5 ثوانٍ، وتسير أكثر من 480 كم في الشحنة الواحدة، تبلغ الكتلة الإجمالية للمقطورة المقطوعة ما يصل إلى 4.5 أطنان، وستكلف من 49900 دولار.

النسخة القوية بثلاث محركات، وتصل سرعتها إلى 100 خلال 2.9 ثانية، وستوفر البطارية نطاقا يصل إلى 800 كم في المرة الواحدة، سيكون بإمكان البيك آب سحب مقطورة يصل وزنها إلى 6.4 أطنان ويبدأ سعرها من 69900 دولار أمريكي، بحسب موقع الشركة.