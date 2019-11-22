منة شلبي تكشف حقيقة مفزعة عن مواقع التواصل وجانبا مظلما في حياتها

كشفت الفنانة المصرية، منة شلبي، عن حقيقة مفزعة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الندوة التي أقيمت اليوم الجمعة، بمناسبة تكريمها في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وردا منها على سؤال حول الشهرة وكيف أثرت على حياتها، أكدت منة شلبي على أنه "الآن من الممكن أن تصبح مشهورا في 3 دقائق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا لموقع بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

يشار إلى أن منة شلبي قليلة النشاط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أفصحت الممثلة المصرية في ندوة تكريمها التي عقدت بمركز الهناجر، أنها تصاب بحالة من الاكتئاب والتوحد مع تجسيد كل شخصية جديدة، وتعرض نفسها على طبيب نفسي، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأكدت أن الممثلين لا يملكون حق حذف أو إضافة مشهد معين بالفيلم، لأن هذه الصلاحيات للمخرج فقط، لأن لديه وعيا بشكل الفيلم، وأنه من المستحيل أن تغضب لو تشاهد فيلما لها ولاحظت حذف مشهد منه، وذلك لأن الفيلم أهم منها، بحسب رأيها.

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، ضمن برنامج تكريم منة شلبي، 3 من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها، وهي "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج أحمد عبد الله السيد.

وكرمت منة شلبي عن مشوارها الفني، في حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء الماضي، في دار الأوبرا المصرية، وأهدت جائزة تكريمها إلى والدتها، الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى.