رانيا يوسف في إطلالة "غير مثيرة للمشاكل" بمهرجان القاهرة السينمائي... صور

وظهرت رانيا يوسف خلال حضورها العرض الخاص للفيلم السعودي "سيدة البحر" بفستان أبيض محتشم، عكس إطلالتيها اللتين ظهرت بهما في حفل الافتتاح الأربعاء، وباليوم الثاني من المهرجان أمس الخميس.
ويشارك فيلم "سيدة البحر" في مسابقة "آفاق السينما العربية" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية.
ولفتت رانيا يوسف الأنظار إليها أمس الجمعة، بفستان أسود قصير، وذلك خلال افتتاح مسابقة "آفاق السينما العربية"، بعرض الفيلم التونسي "بيك نعيش" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.
A Son Movie Red Carpet— رانيا يوسف (@RaniahYousief) November 21, 2019
Dress by : balmain
Stylist by : yasminalieldin
Shose & Bag : philippplein
Hair by : haitham dahab
Make Up by : monaelmessery
Photography by : walaa ghonim pic.twitter.com/bw5rFmrUq4
كما أنها تصدرت أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر" الأربعاء، بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، بفستان مكشوف الظهر، وهو ما جعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون منها، ويشبهونها بالشخصية الكرتونية "البطة دافي".
😂😂😂 pic.twitter.com/77g1mJl1To— رانيا يوسف (@RaniahYousief) November 20, 2019
وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل من حولها للمرة الأول، في حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي، بسبب إطلالتها التي كادت أن توقفها من جانب نقابة الممثلين المصريين.
وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".
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