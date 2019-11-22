رانيا يوسف في إطلالة "غير مثيرة للمشاكل" بمهرجان القاهرة السينمائي... صور

أطلت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، اليوم الجمعة، بإطلالة مغايرة لإطلالاتها السابقة المثيرة للجدل.

وظهرت رانيا يوسف خلال حضورها العرض الخاص للفيلم السعودي "سيدة البحر" بفستان أبيض محتشم، عكس إطلالتيها اللتين ظهرت بهما في حفل الافتتاح الأربعاء، وباليوم الثاني من المهرجان أمس الخميس.

ويشارك فيلم "سيدة البحر" في مسابقة "آفاق السينما العربية" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية.

ولفتت رانيا يوسف الأنظار إليها أمس الجمعة، بفستان أسود قصير، وذلك خلال افتتاح مسابقة "آفاق السينما العربية"، بعرض الفيلم التونسي "بيك نعيش" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.

A Son Movie Red Carpet



Dress by : balmain

Stylist by : yasminalieldin

Shose & Bag : philippplein

Hair by : haitham dahab

Make Up by : monaelmessery

Photography by : walaa ghonim pic.twitter.com/bw5rFmrUq4 — رانيا يوسف (@RaniahYousief) November 21, 2019

كما أنها تصدرت أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر" الأربعاء، بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، بفستان مكشوف الظهر، وهو ما جعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون منها، ويشبهونها بالشخصية الكرتونية "البطة دافي".

وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل من حولها للمرة الأول، في حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي، بسبب إطلالتها التي كادت أن توقفها من جانب نقابة الممثلين المصريين.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".