"كارثة" في منزل المغنية إيغي أزيليا

أعلنت الشرطة أن المغنية الأسترالية الشهيرة إيغي أزيليا أبلغت عن سرقة حلي بقيمة تتجاوز 366 ألف دولار من منزلهما في أتلانتا.

وأخبرت إيغي الشرطة أن لصا سرق أشياء تشمل خواتم ألماس قيمتها 70 ألف دولار وساعة ذهبية مرصعة بالألماس قيمتها 57 ألف دولار وخاتم خطبة من الألماس أيضا، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقالت إيغي، التي نشأت في أستراليا واشتهرت بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة في سن السادسة عشرة، للشرطة إنها كانت بمفردها في قبو المنزل المستأجر في أتلانتا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عندما سمعت وقع أقدام في غرفة الطعام بالطابق الثاني، قبل أن تكتشف "الكارثة".

وأضافت أنها كانت ليلة ممطرة وظنت أنه صديقها بلايبوي بعدما تركت الباب الخلفي مفتوحا انتظارا لعودته.

وأبلغت إيغي وصديقها الشرطة في 17 نوفمبر بعدما اكتشفا اختفاء حقيبة جويارد زرقاء يحتفظان فيها بجميع مقتنياتهما الثمينة.

وقالت إيغي إنهما استعرضا تسجيلات كاميرات المراقبة وشاهدا رجلا يدخل المنزل من الباب الخلفي قبل يومين ويغادر بعد ثمانية دقائق وبحوزته حقيبة.

وقال كارتر للشرطة إنه يعتقد أن المشتبه به كان مسلحا مضيفا أنه كان يرتدي قناعا داكنا وقفازين وفقا لما شاهده في التسجيل المصور.