استئصال عضلات ميتة من ذراع لاعب كمال أجسام... صور وفيديو

خضع لاعب كمال أجسام روسي لجراحة من أجل إزالة عضلات من ذراعيه، بعد أن حقنها بمادة "السينثول".

ووفقا لما نقلته قناة "فوكس نيوز"، خضع كيريل تيريشين لأول عملية جراحية من أصل ثلاث، لإزالة نحو كيلو ونصف من الأنسجة العضلية الميتة.

واستخدم الملقب بـ"بوباي روسيا"، نسبة للشخصية الكرتونية ذات العضلات الكبيرة، حقن "هلام البترول"، لتعزيز حجم ذراعيه.

Kollarına jel enjekte ettiren Rus vücut geliştirme sporcusu Kirill Tereshin ameliyattan sonra ilk kez poz verdi.



Kirill'in kolundan çıkan petrol bazlı jel maddenin kol kasları boyunca yayıldığı belirtildi. pic.twitter.com/BTdQMCsaJh — Az Önce Oldu (@azonceolducom) November 20, 2019

وأخبر الأطباء اللاعب أنه يواجه خطر الموت أو بتر ذراعيه إذا لم يتم تدارك الأمر.

وتم إزالة حوالي 75 بالمئة من العضلات الميتة أعلى الذراع، خلال أول عملية جراحية للشاب الروسي.

Russian 'Popeye' Bodybuilder Taps Out In Three Minutes During MMA Fight. He regularly injects oil into his biceps to make them the biggest arms in Russia. 🤣 pic.twitter.com/7VJnstEdh3 — UFC Related 👊🏼 (@UFCrelated) October 21, 2019

وأوضح الطبيب الذي أجرى العملية "لقد تشبعت أنسجة العضلات بالسينثول ومنعت تدفق الدم. نتيجة لذلك تموت الأنسجة وتحل محلها ندبة صلبة مثل الشجرة".