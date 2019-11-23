"مقلب البيضة" في غرفة ملابس لاعبي الأهلي المصري... فيديو

انتشر مقطع مصور للاعب الفريق الأول للنادي الأهلي المصري سعد سمير وهو ينفذ مقلب داخل غرف خلع الملابس ومع زملائه، مع أحد العمال.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع لسعد سمير وهو يمزح مع أحد عمال الغرفة بالاشتراك مع زملائه وليد سليمان وعلي لطفي وصالح جمعة.

وفي المقطع يقوم سعد بخداع العامل عن طريق التجربة مع زميله وليد سليمان بإلقاء كرات تنس الطاولة ليضربها برأسه، ثم دعا عامل غرفة الملابس للاشتراك في اللعب.

وبالفعل وقف العامل أمام سعد فألقى علي رأسه إحدى الكرات، فضربها العامل ثم قام خفية بتغيير الكرات بـ"بيضة" لتصطدم برأس العامل وتنكسر على وجهه، ودخل اللاعبون في نوبة ضحك هستيري.

ومعروف عن اللاعب سعد سمير أنه يحب إجراء المقالب في زملائه.