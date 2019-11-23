ملابس باتمان وصديقه روبين الأصلية مطروحة للبيع

يطرح طقمان من ملابس باتمان وروبين، وصفا بأنهما الزيان الوحيدان الكاملان اللذان ارتداهما بطلا المسلسل التلفزيوني الذي عرض في الستينيات، للبيع في مزاد في لوس انجليس حيث قرر مالكهما أن يظل بطلا قصص الطفولة المصورة معا.

ارتدى الممثلان أدم ويست وبرت وارد طاقمي الأزياء وهما ضمن مجموعة تضم أكثر من 200 قطعة ترجع لعصر الثقافة الشعبية في الستينيات مطروحة للبيع وجمعها الأمريكي جون أزاريان على مدى أكثر من ثلاثين عاما.

وذكرت دار "بروفيلز إن هستوري" للمزادات يوم الجمعة أنه من المتوقع أن يجلب الطقمان ما بين 150 ألفا و200 ألف دولار في المزاد الذي يقام في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال أزاريان إن طاقمي أزياء بطلي برنامجه التلفزيوني المفضل في الطفولة سيعرضان للبيع معا، بحسب مانقلت "رويترز".

وأضاف "لا أريد أن أفرقهما. إنهما الطاقمان الوحيدان الأصليان والكاملان في العالم. هناك أطقم أخرى لكن ينقصها بعض القطع وهناك قطع غير أصلية لكن التي أملكها أصلية 100 بالمئة".

تشمل القطع الأخرى في المزاد سترات ارتداها ليونارد نيموي الذي جسد شخصية مستر سبوك ووليام شاتنر في شخصية كابتن جيمس تي. كيرك في مسلسل "ستار تريك: ذا أورجينال سيريس" والزي الذي ارتدته ليندا كارتر في مسلسل "وندر وومن" في السبعينيات والطاقم الوردي الشهير في مسلسل "آي دريم أوف جني" والذي يتوقع أن يباع مقابل ما يصل إلى 55 ألف دولار.

ويمثل هذا المزاد نحو 25 بالمئة فقط من مجموعة أزاريان للثقافة الشعبية التي تضم نحو 1500 قطعة.