عقب حبسها في حمام منزلها 8 أيام... مسنة تفاجئ الشرطة

ووفقا لما نشرته صحف، لم تتمكن السيدة وهي في السبعينيات من عمرها، من رفع قدمها للخروج من حوض الاستحمام.
وقال متحدث باسم الشرطة بحسب صحيفة "مترو" البريطانية، إن "الضباط أخرجوها واتصلوا بالإسعاف لتقديم الرعاية اللازمة لها. كانت جائعة للغاية لكنها للمفاجأة كانت بحال جيد".
وأوضحت سوزي ليسون، وهي مالكة منظمة توصيل الطعام التي كانت وراء إنقاذ السيدة، أن العاملين لديها فشلوا في الاتصال هاتفيا بالسيدة المسنة، مما أصابهم بالقلق على حالها.
وتوجه أحد السائقين إلى السيدة للاطمئنان عليها، ليجد كومة من الرسائل أمام باب شقتها، ليقرر الاتصال بالشرطة التي حضرت وفتحت الباب وعثرت عليها.
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