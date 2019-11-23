مأساة سيدة ولدت بـ31 إصبعا... فيديو

تعاني سيدة من مأساة على حد وصفها منذ ولادتها، بسبب امتلاكها 19 إصبع قدم و12 إصبع يد، ليعتقد جيرانها أنها ساحرة شريرة يجب نبذها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ولدت كومار ناياك صاحبة الـ63 عاما بخلل متمثل في نقص جيني وراثي تسبب في حصولها على الأعداد الإضافية في أصابعها.

وتقول تقارير محلية إن السيدة بالكاد تغادر منزلها، بسبب أن الغرباء يسيئون معاملتها بسبب شكلها.

وكان بإمكان السيدة الهندية العجوز أن تعالج حالتها الوراثية منذ سنوات إلا أن أسرتها لم يكن لديها أي أموال لتنفقها على علاجها.

وتأقلمت السيدة المسنة مع التعليقات السيئة التي تتلقاها، موضحة إنها عادة ما تبقى في المنزل لتجنب هذه الإساءات.