العثور على سفينة من عصر الفايكنغ في النرويج

اكتشف علماء الآثار في النرويج سفينة يمكن أن يتجاوز عمرها ألف عام، وهو ما يتوافق مع عصر الفايكنغ.

وفقًا لموقعVG، وجد باحثون نرويجيون السفينة بمساعدة رادار مخترق للأرض في مقاطعة. ميوي أوغ رومسدال. تم اكتشاف السفينة أثناء رسم خريطة لمنطقة جزيرة إيدوي.

وأشار الموقع إلى أن الاكتشاف يمكن أن يكون له أهمية وطنية وحتى دولية. يعتقد العلماء أنه يمكن أن يشهد على الدور الهام لهذه المنطقة في التاريخ.

وقال كنوت باش من قسم علم الآثار الرقمي بالمعهد النرويجي لأبحاث التراث الثقافي، وهو أيضا خبير في سفن الفايكنج: "من المبكر للغاية قول أي شيء معين عن عمر السفينة، ولكن السفينة لا بد أن تكون من الفترة الميروفينجية أو فترة الفايكنغ، وهو ما يعني أن السفينة ترجع لأكثر من ألف عام".

وكان الفايكنغ يستخدمون الأدغال لدفن القادة العسكريين. كانت تغطى السفينة أو القارب التي فيها الجثمان عادة بكميات كبيرة من الرمال. في الوقت الحالي، لا يُعرف سوى ثلاث سفن محفوظة جيدًا.

تم العثور على الأخيرة في أكتوبر 2018 في موقع دفن الفايكنغ القديم. تم دفن سفينة بطول 20 مترًا على عمق 1.5 متر تحت الأرض.

وامتد العصر الميروفينجي لنحو ما بين 570 و800 عام ميلادي، بينما يمتد عصر الفايكنغ لنحو ما بين 800 و1050 ميلادية.