استغرقت 8 ساعات... محمد هنيدي يخضع لجراحة خارج مصر

خضع النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي، لعملية جراحية في فكيه، وذلك بأحد المراكز العالمية خارج مصر.

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، استغرقت العملية الجراحية 8 ساعات.

ومن المقرر أن يستأنف هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.

وتم تأجيل تصوير الفيلم، لانشغال محمد هنيدي بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع".