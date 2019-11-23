شاهد لحظة اغتيال مسؤول حكومي سابق في العراق

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم نشطاء أنه يوثق لحظة اغتيال مسلحين للعضو السابق في مجلس محافظة بابل، الشيخ عامر المرشدي أمام ابنه.

ويظهر في الفيديو نزول مسلحين من سيارة قطعت الطريق على سيارة المرشدي، وإطلاقهما النار عليه ونجله، ما أدى لمصرعه في الحال، فيما نجا ابنه.

وأشارت صحف عراقية إلى أنه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، تم العثور على جثة عضو مجلس محافظة بابل السابق عامر المرشدي، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتعددت في الفترة الأخيرة، محاولات اغتيال الشخصيات العامة سواء السياسية أو الرياضية في العراق.

يذكر أن العراق يشهد في الفترة الحالية، احتجاجات واسعة بسبب الفساد وتردي الأحوال المعيشية.