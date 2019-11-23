اليوم... توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية بمهرجان القاهرة السينمائي

يستضيف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، في التاسعة من مساء اليوم، السبت، حفل توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوربية.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تأتي فعاليات توزيع الجوائز قبل عرض الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض"، للمخرجة نجوى نجار، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المبادرة التي انطلقت لأول مرة خلال الدورة الـ41، تقام بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion).

وكان قد أعلن مؤخرا عن الأفلام الثلاثة التي رشحها للجوائز 42 ناقدا من 13 دولة، من بين 24 فيلما من مختلف الدول الأوروبية، عبر موقع "Festival Scope".

ومن المقرر أن يعرض اثنين منها ضمن قسم البانوراما الدولية، هما الإسباني "بونويل في متاهة السلاحف"، من إخراج سلفادور سيمو، والمقدوني "الإله موجود واسمه بترونيا"، من إخراج تيونا ستروغر ميتيفسكا، بالإضافة إلى الفيلم البولندي "جسد المسيح"، من إخراج يان كوماسا.

وتنطلق الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

ويقدم المهرجان هذا العام نحو 150 فيلما من 63 دولة تشمل 30 فيلما ما بين طويل وقصير في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 90 فيلما نال المهرجان حقوق عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.