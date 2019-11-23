إليسا في أول ظهور بصحبة شقيقتها... هل تشبهها

نادرا ما تشارك الفنانة اللبنانية، إليسا، لقطات عائلية مع جمهورها، ولكنها هذه المرة قررت أن تظهر للمرة الأولى بصحبة شقيقتها.

وشاركت إليسا صورتها، شقيقتها "نورما"، ومعهما شقيقهما "كميل"، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، واكتفت المطربة بالتعليق عليها: "صورة عائلية في كندا".

View this post on Instagram family pic in #canada🇨🇦 #montreal @ckpro @normayoumna #elissa A post shared by Elissa (@elissazkh) on Nov 22, 2019 at 6:15am PST

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تنشر إليسا صورة شقيقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، أطلقت إليسا أغنية جديدة بعنوان "عم ثور" أهدتها للشعب اللبناني، دعما للانتفاضة في وجه الفساد.

وكانت إليسا نشرت الأغنية عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وصفحتها الرسمية في "تويتر"، وكتبت بعضا من كلمات الأغنية التي تقول فيها "عم ثور تاقلك أنا يا هالوطن أمك أختك أنا ورفيقتك وبقلبي عم ضمك".

بدورها، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في لبنان بعد هذه الأغنية، ليصل عدد المشاهدين إلى قرابة 70 ألف خلال أقل من 24 ساعة على نشرها في "يوتيوب".

وشاركت المطربة اللبنانية الكثير من التغريدات في "تويتر"، تعبر بها عن دعمها المطلق للثورة في لبنان، حتى أنها سميت في كثير من التعليقات بـ"صوت الحق".

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.