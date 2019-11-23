إعلامية لبنانية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التصرف مع طفلتها... صور

أشعلت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرف قامت به في وطنها بيروت، بصحبة طفلتها.

وشاركت "أبي راشد" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا لها مع طفلتها، وهما تشاركان في تنظيف ساحة ميدان الشهداء ببيروت، مع جمعية الخيمة الخضراء، فى رسالة تهدف إلى الحفاظ على نظافة الميادين والطرق العامة.

ونالت ريا أبي راشد بتصرفها استحسانا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفها البعض بالتواضع وأنها قريبة من القلب.

وعلقت أبي راشد على الصور قائلة "مساهمة صغيرة (صغيرة جدا) اليوم في وقت غير عادي في بيروت، كان رائعا أن ألتقي بكم "thegreententlb & fawramedia" استمروا في العمل الرائع!".

يشار إلى أن ريا أبي راشد، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة "إم بي سي" السعودية منذ عام 2003، ومنذ عام 2010، وهي تقوم في تقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز غوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي، قصي خضر.

كما أن ريا أبي راشد تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب" على "إم بي سي"، الذي يغطي آخر أخبار هوليوود، بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين، والذى جعلها أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.