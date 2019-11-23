ماذا فعل تامر حسني عندما رأى زوجته على المسرح... صورة

تصرف الفنان المصري، تامر حسني، بصورة عفوية، عندما لاحظ صعود زوجته المطربة المعتزلة، بسمة بوسيل، على المسرح، أثناء إحياءه حفلا، أمس الجمعة.

وما أن رأى تامر حسني زوجته، حتى احتضنها أمام الجمهور الحاضر للحفل، في لقطة أبهرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التي حرصت بسمة بوسيل على مشاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة، معحبيين بحالة الحب التي تجمع بين تامر حسني وزوجته.

وكان من بين التعليقات: "ربنا يخليكوا لبعض"، فيما تسائل آخر إن كانا ينويان تسجيل "دويتو غنائي" سويا.

View this post on Instagram Always proud of you my baby ♥️ @tamerhosny A post shared by 𝔅𝔞𝔰𝔰𝔪𝔞 𝔅𝔬𝔲𝔰𝔰𝔢𝔩 🇲🇦 (@bassmaboussel) on Nov 23, 2019 at 5:23am PST

ووجهت بسمة بوسيل رسالة إلى زوجها تامر حسني مع الصورة التي يحتضنها فيها: " "دائما فخورة بك يا ‏حبيبي". ليرد عليها: "أنا اللي فخور بيكي وبشكر ربنا إنك هديتي الكبيرة الغالية واللي هداني بيها، ‏بحبك يا أم آدم".

وتم رصد اللقطة الرومانسية بين تامر حسني وزوجته، خلال إحيائه حفلا بالجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، في العاصمة المصرية، القاهرة.‏

يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا في عام 2012، وأنجبا 3 أبناء، هم تاليا وأمايا وآدم‎.

وكان تامر حسني أحيا حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، أمس الجمعة، في استاد القاهرة الدولي.