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19:42 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الفنان المصري محمد هنيدي

    بعد خروجه من غرفة العمليات... محمد هنيدي يكشف تفاصيل جراحة الخمس ساعات

    © AFP 2019 / AMR AHMAD
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    كشف الفنان المصري، محمد هنيدي، عن تفاصيل الجراحة التي خضع لها قبل 3 أيام، واستغرقت 5 ساعات.

    وأوضح أنه خضع لعملية زراعة عظام الفك داخل أحد مستشفيات القاهرة، تمهيدا لإجرائه عملية زراعة أسنان، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

    وطمأن الممثل الكوميدي جمهوره بعد العملية: "أنا الحمد لله تمام وبخير، ودعواتكم ليا".

    وكان هنيدي نشر صورة له قبل الخضوع للعملية، وكتب معها: "الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة.. الحمد لله قمنا بالسلامة".

    وتلقى محمد هنيدي تكريما عن مشواره الفني، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الثالث.

    محمد هنيدي ممثل مصري معروف بأسلوبه الكوميدي الساخر، ولد في 1 فبراير/ شباط عام 1965 في محافظة الجيزة، مصر ويحمل شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للسينما.

    الممثل المصري محمد هنيدي
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    بدأ هنيدي مسيرته الفنية من خلال مسرح الجامعة، ثم مثل أدوارًا تلفزيونية صغيرة، حتى اختاره المخرج يوسف شاهين لدور في فيلم "إسكندرية.. ليه؟" (1979)، وبعدها في فيلم "إسكندرية كمان وكمان" (1990). استكمل هنيدي مسيرته مع نخبة من ألمع المخرجين المصريين مثل خيري بشارة في فيلم "يوم مر ويوم حلو" (1988)، ومع عاطف الطيب في رائعته "قلب الليل" (1989)، المُقتبسة قصته من رواية نجيب محفوظ الشهيرة.

    شارك بعدها في عدة أفلام مثل "زيارة السيد الرئيس" (1994)، "سمكة و4 قروش" (1997). في "إسماعيلية راح جاي" (1997 ) لعب هنيدي دورًا لافتًا نقله إلى مكانة نجوم الشباك في مصر، ليتبعه بفيلم من بطولته هو، "صعيدي في الجامعة الأمريكية" (1998) الذي حقق نجاحًا هائلًا.

    في أواخر تسعينيات القرن الماضي، أصبح هنيدي واحدًا من بين أبرز الأسماء في السينما المصرية، حيث أكد في تلك الفترة موهبته وحضوره كممثل كوميدي مذهل، قدم أفلامًا حققت أعلى النجاحات الجماهيرية ك "همام في أمستردام" (1999)، و"جاءنا البيان التالي" (2001)، "عسكر في المعسكر" (2003)، "فول الصين العظيم" (2004)، "وش إجرام" (2006)، و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" (2008)، و"أمير البحار" (2009).

    اشتهر هنيدي أيضًا بمسرحياته الناجحة مثل "حزمني يا" (1994)، و"عفروتو" (1999)، و"ألاباندا" (2001)، و"3 أيام في الساحل" (2019). كما عُرف بأدائه الصوتي المميز في النسخ المصرية المدبلجة لأفلام الرسوم المتحركة، مثل "آل شمشون"، و"شركة المرعبين المحدودة" و"الأسد الملك".

    خلال مسيرته، تسلم هنيدي العديد من الجوائز مثل درع التكريم من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في آخر يوم من تصويره "أمير البحار" (2009)، وتم تكريمه في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، والدورة الـ14 لمهرجان الرباط السينمائي الدولي، ومهرجان الأطفال السينمائي عام 2010.

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