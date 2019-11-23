نبأ صادم لمحبي الفريق الغنائي الكوري "بي تي إس"

تلقى محبو الفريق الغنائي الكوري الجنوبي الشهير "بي تي إس" صدمة، وذلك بعد الإعلان الصادر من وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية.

وأكدت الوزارة أنها لن تعفي فريق "بي تي إس" من الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يؤكد من جديد سياستها المتمثلة في عدم استثناء نجوم البوب من أداء الخدمة الوطنية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبموجب القانون في كوريا الجنوبية، فإنه من الملزم على الفريق المكون من 7 شباب في العشرينيات من أعمارهم، أن يقضوا حوالي عامين في خدمة القوات المسلحة، وذلك كجزء من نظام التجنيد الذي يعتبر حاسما للدفاع عن البلاد ضد كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في إعلانها، إن "إعفاء النجوم المشاهير من التنجيد الإجباري، رغم أنهم ساهموا في الترويج للبلاد، لا يتماشى مع موقف الحكومة المتمثل في دعم العدالة والإنصاف".

ويتم إعفاء المرأة من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، ولكن من الممكن أن تجند في حالة الضرورة.

يشار إلى أن فريق البوب الكوري الشهير "بي تي إس"، أحيا حفله الأول في المملكة العربية السعودية، بشهر أكتوبر/تشرين الأول، ضمن "موسم الرياض".

وأعلن منظمو الحفل عن بيع التذاكر بالكامل، لتكون أول فعالية في تاريخ السعودية تتم بحضور كامل العدد داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.

يشار إلى أن "بي تي إس" ليست أول فرقة كورية تغني في المملكة، إذ سبق لفريق "Super Junior" إحياء حفل جماهيري في موسم جدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وتصل مدة مهرجان "موسم الرياض"، الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.