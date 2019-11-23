تفوق راتب الزوجة يعرض الزوج للمخاطر النفسية

أشارت درسة أمريكية جديدة إلى أن الأزواج يتعرضون لضغط نفسي وتوتر بشكل متزايد إذا كانت زوجاتهم يكسبن أكثر منهم.

ووفقا للدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة "باث" الأمريكية، فإن الأزواج الذين يعتمدون كليا على زوجاتهم للحصول على الدعم المالي يكونون عرضة لضغوط شديدة بشأن وضعهم، وفق صحيفة" تايمز أوف أنديا".

وقالت الدكتورة ،جوانا سيردا، " تشير الدراسة إلى أن المعايير الاجتماعية حول كسب المال يمكن أن تشكل خطرا على صحة الرجال، إن كانت زوجاتهم هن من ينفقن عليهم".

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة بيانات تم جمعها من 6000 منهم الأزواج وذلك على مدار 15 عاما في الولايات المتحدة.

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه عند تجاوز دخل الزوجات 40% من إجمالي دخل الأسرة، يبدأ الرجال يشعرون بالقلق ويقعون تحت ضغوط نفسية شديدة تنجم عن كونهم العائل الثانوي في الأسرة.