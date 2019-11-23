تسريبات تكشف انضمام هاتف "سامسونغ غلاكسي 11" إلى "البوتاغاز الثلاثي"

قد ينضم هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 11" المنتظر طرحه في 2020، إلى أحدث الهواتف المطروحة من شركتي "أبل" و"غوغل"، بأن يحتوي وحدة الكاميرات المستطيلة الضخمة في الخلف.

وكشف موقع "أون ليكس"، المعني بنشر تسريبات لأحدث الهواتف القادمة، عن تصميمات مبكرة لهاتف "سامسونغ غلاكسي إس 11"، توضح وجود 5 كاميرات خلفية، والتي يشاع أن إحداها ستكون بدقة 108 ميغابكسل، والذي تطوره "سامسونغ" حاليا.

Guess who is bringing you the very first and early look at the #Samsung #GalaxyS11...😏

As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @91mobiles -> https://t.co/ejj58wPNSH pic.twitter.com/QNS2dsyLp7 — Steve H.McFly (@OnLeaks) November 22, 2019

كما أن الهاتف الموجود في الصور المسربة الحديثة، يشبه إلى حد كبير تصميم هاتف "سامسونغ غلاكسي نوت 10"، من حيث تضمنه لقاطع مركزي لاحتواء كاميرا أمامية واحدة.

ومن أبرز الشائعات التي تطارد هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 11"، هو تضمنه لمعالج مركزي "سناب دراغون 865".

ومن المتوقع أن تعلن "سامسونغ" عن هواتفها الجديدة من طراز "إس" في شهر فبراير/شباط 2020.

وكان تصميم هاتف "آيفون 11 برو" أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كبر حجم الكاميرات الخلفية الثلاثية.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل في العالم، تصميم هاتفي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" الجديد، وبالأخص وضعية الكاميرات الثلاث الخلفية، التي جاءت بشكل كبير وعريض بصورة مبالغ فيها على حد قولهم.

وشبّه الكثير من المستخدمي هاتف "آيفون 11" بأوصاف عديدة، كان أبرزها تشبيههم له بـ"موقد الطهي" أو "البوتاغاز".

كما شبهه البعض بالمخلوقات الفضائية ذات الوجوه المضحكة، أو وجوه الإيموجي المستخدمة في المحادثات الإلكترونية.