ترحيل وائل جسار من المكسيك لأسباب مجهولة... فيديو

تعرض المطرب اللبناني، وائل جسار، للتوقيف في المكسيك، بعدما رفضت السلطات هناك إدخاله إلى البلد هو ومدير أعماله، ثم تم ترحيله إلى لبنان.

وأكد "جسار" في فيديو شاركه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه عاد إلى لبنان سالما، ونفى ما تداولته تقارير صحفية بأنه لم يدخل الأراضي المكسيكية لأنه ليس لديه تأشيرة دخول.

وأكد وائل جسار أن التأشيرة التي كانت معه سليمة 100%، ولا يدري حتى الآن ما السبب فيما حدث.

View this post on Instagram A post shared by Wael Jassar | وائل جسار (@waeljassarofficial) on Nov 23, 2019 at 7:54am PST

وقال: "أنا معي فيزا تشنغن، والتي بموجبها يحق لأي إنسان أن يدخل المكسيك، ما فوتوني للبلد ده اللي فيه علامة استفهام، ما عرفت ليه ولا حتى متعهد الحفلات يوسف حرب، لا أعرف ما هو السبب اللي منعوني فيه، من فرنسا لما بيكون الشخص بفرنسا وطالع على المكسيك إذا اتضح أن الفيزا فيها شي غلط ما بيطعلوه بالطيارة، لكن أنا كان كل شئ قانوني 100%، ودي النقطة وعلامة الاستفهام التي حتى الآن مش عارفينها".

وذكرت محطة "إل بي سي" اللبنانية، أنه تم توقيف وائل جسار ومدير أعماله في مطار "كنكون" بالمكسيك لمدة 36 ساعة، بسبب عدم إصدار تأشيرة عمل لدخول الأراضي المكسيكية من قبل متعهد الحفلات.