نفوق آخر وحيد قرن سومطري في ماليزيا

كان سبب وفاة وحيد القرن الأنثى، التي يطلق عليها إيمان هو السرطان.

في ماليزيا، في محمية بجزيرة بورنيو، توفي آخر وحيد قرن سومطري، وهي أنثى تبلغ من العمر 25 عامًا اسمها إيمان. سبب وفاتها كان السرطان.

عثر موظفو الحديقة الوطنية على إيمان في عام 2014 ومنذ ذلك الحين، كانوا يقومون برعايتها.

وذكرت "ديلي ميل" أنه وفقا لمدير إدارة الحياة البرية صباح أوغسطين توغ، توفيت أنثى وحيد القرن السومطري في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا من قبل الأطباء البيطريين.

وحيد القرن السومطري هو أصغر أنواع وحيدات القرن. يعتبر منقرضًا منذ مايو/أيار 2019، بعد وفاة آخر ذكر من هذا الصنف.

في البرية، وفقا للعلماء، يمكن أن يعيش من 30 إلى 80 فردا. أثار انقراض هذا النوع تدمير بيئة معيشتها والصيد الجائر.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011، تحاول ماليزيا إحياء وحيد القرن السومطري من خلال الإخصاب في المختبر، لكنها لم تنجح بعد.