تتبع آثار يتي"... كيف كان الاتحاد السوفيتي يبحث عن "رجل الثلج" الأسطوري"

بعد رحلة فاشلة للعثور على الوحش البري، تم تحريم دراسة رجل الثلج الأسطوري .

كانت الحكومة على أعلى مستويات في الاتحاد السوفيتي تدرس قضية العثور على رجل الثلج، وحتى كان يوجد لجنة تنظر في هذه المسألة في رئاسة أكاديمية العلوم. لماذا كان الاتحاد السوفيتي مهتم بالبحث عن اليتي؟ أجاب عن هذا السؤال المدير العلمي للمركز الدولي للعلوم حول "رجل الثلج"، وهو عضو في الجمعية الإنسانية الروسية ديمتري بيانوف في مقابلة مع أسبوعية "أرغومينتي إي فاكتي".

قال العالم إن كل شيء بدأ بعد موت ستالين، عندما تكثفت الاتصالات المعلوماتية بين الاتحاد السوفيتي والغرب.حينها نشر عالم الحيوان البلجيكي إيفيلمان كتاب "تتبع آثار حيوانات غير معروفة"، ومن جبال الهيمالايا جاءت التقارير الأولى عن الإنسان الجليدي الذي يسمى يتي.

بعد هذا كله، بدأ المواطنون السوفييت من مدن مختلفة في البلاد على نطاق واسع في الإبلاغ عن وجود حيوانات مجهولة في مناطقهم.

أصبح من الواضح أنه يجب حل هذه القضية بدقة، لذلك، في عام 1958، بمبادرة من المؤرخ والفيلسوف بوريس بورشنيف، تم إنشاء لجنة خاصة في أكاديمية العلوم.

وقال بيانوف: "كان على اللجنة القيام بمهمتين: أولاً، جمع كل المعلومات الموجودة في العالم حول هذه المسألة؛ ثانياً ، إجراء حملة بحث في البامير ".

لقد قررت اللجنة إجراء الرحلة الاستكشافية في منطقة البامير، لأن هذه المنطقة أقرب إلى جبال الهيمالايا من المناطق الأخرى، لأنه يوجد احتمال لتواجد رجل الثلج في هذه المنطقة.

لقد نجحت في مهمة جمع المعلومات، لكن الرحلة الاستكشافية لم تنجح - لم تقدم أي نتائج. استغل أعداء البروفيسور بورشنيف هذا الوضع، وسرعان ما فرض حظر على البحث عن الإنسان الجليدي.

الآن رسميا علم دراسة بيغ فوت أو يتي أو رجل الثلج يعتبر علم زائف.